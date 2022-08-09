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1 час назад

Адвокат сестер Хачатурян рассказала о шансах на оправдательный приговор

Москва24

Адвокат сестер Хачатурян Мари Давтян считает, что единственным правильным приговором в ситуации с девочками станет оправдание, сообщает "Вечерняя Москва".

Адвокат сестер Хачатурян рассказала о шансах на оправдательный приговор
Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Давтян напомнила, что сейчас в отношении их отца Михаила Хачатуряна возбуждено уголовное дело, и оно уже расследовано.

"Надеюсь, что эти обстоятельства в скором времени будут установлены обвинительным приговором суда. Это очень сильно повышает наши шансы на оправдание", – подчеркнула адвокат.

Ранее Следственный комитет России направил дело о сексуальном насилии и истязании дочерей в отношении Михаила Хачатуряна в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В марте прошлого года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении убитого собственными дочерями Михаила Хачатуряна. Дело расследовалось по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание". Девушек признали потерпевшими по данному делу.

В мае текущего года расследование было завершено. По его итогам Хачатуряну ужесточили обвинение за распространение порнографии с участием дочерей.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Обвинительное заключение по уголовным делам девушек утвердили в июле 2020 года.

Происшествия,Михаил Хачатурян,Мари Давтян,Следственный комитет,
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