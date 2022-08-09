Адвокат сестер Хачатурян рассказала о шансах на оправдательный приговор

Адвокат сестер Хачатурян Мари Давтян считает, что единственным правильным приговором в ситуации с девочками станет оправдание, сообщает "Вечерняя Москва".

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Давтян напомнила, что сейчас в отношении их отца Михаила Хачатуряна возбуждено уголовное дело, и оно уже расследовано.

"Надеюсь, что эти обстоятельства в скором времени будут установлены обвинительным приговором суда. Это очень сильно повышает наши шансы на оправдание", – подчеркнула адвокат.

Ранее Следственный комитет России направил дело о сексуальном насилии и истязании дочерей в отношении Михаила Хачатуряна в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В марте прошлого года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении убитого собственными дочерями Михаила Хачатуряна. Дело расследовалось по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание". Девушек признали потерпевшими по данному делу.

В мае текущего года расследование было завершено. По его итогам Хачатуряну ужесточили обвинение за распространение порнографии с участием дочерей.