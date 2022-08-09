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1 час назад

Под Волгоградом нашли тело пропавшего мальчика

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

В Волгоградской области нашли тело пропавшего пятилетнего слабослышащего мальчика, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Под Волгоградом нашли тело пропавшего мальчика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время в ходе проведения поисковых мероприятий водолазами обнаружено и извлечено тело мальчика из водоема. Признаки криминального характера смерти отсутствуют», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Тело нашли в реке на хуторе Медведев. По предварительным данным, мальчик умер в результате утопления.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник ребенок уехал из дома на хуторе на велосипеде и не вернулся. Его поиски вели всю ночь, в них участвовали полицейские, МЧС, волонтеры и водолазы.

Велосипед ребенка нашли на берегу реки Тишанка. По данным силовых ведомств, у ребенка есть инвалидность по слуху и речи.

В начале лета в Волгоградской области нашли тело восьмилетнего мальчика, которого искали двое суток. Труп обнаружили в реке, он утонул, указывали в СК.

Происшествия,Следственный комитет,
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