Вора в законе Арсена Ереванского выпустили на свободу

В Армении вора в законе Арсена Мкртчяна, известного в криминальных кругах как Арсен Ереванский, выпустили на свободу по состоянию здоровья. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает «Прайм Крайм».

Фото: «Прайм Крайм» «Прайм Крайм»

Ранее криминального авторитета задержали на 72 часа, и суд рассматривал ходатайство об его аресте.

Мкртчян, с 1999 года занимая высшее положение в преступной иерархии, создал свою банду и занимался урегулированием частных споров между другими участниками уголовной субкультуры.