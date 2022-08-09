Свадьба в Калуге закончилась дракой жениха с полицейскими

В Калуге задержали троих местных жителей в возрасте от 24 до 46 лет, которые напали на полицейских, которые приехали разнимать драку на свадьбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел 6 августа 2022 года. В банкетном зале проходила свадьба. Спустя некоторое время между гостями произошел конфликт, который перерос в потасовку. Администрация учреждения вызвала сотрудников правоохранительных органов — они попытались разнять драку и задержать ее участников.

В результате 24-летний жених, 46-летний отец невесты и их друг стали избивать правоохранителей. Чтобы успокоить нападавших, один из сотрудников произвел выстрел в воздух, после чего злоумышленники разбежались.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».