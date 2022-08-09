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18 минут назад

Пассажир маршрутки под видом кондуктора собирал деньги за проезд. Видео

Денис Фьючин

Пассажир маршрутки под видом кондуктора собирал деньги за проезд. Инцидент произошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший видеозапись с камеры наблюдения.

Мужчина вошел в салон общественного транспорта и после оплаты проезда у водителя, пока тот не видел, завладел лентой с билетами, которые потом продавал другим пассажирам. Когда водитель автобуса заметил неладное, злоумышленник в спешном порядке покинул маршрутку. Сейчас его разыскивают полицейские.

Ранее сообщалось, что столичном супермаркете мужчина украл деньги из кассы, представившись стажером.

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