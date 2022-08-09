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29 минут назад

В Тюмени убитая девушка шесть дней пролежала в ванне с горячей водой

Газета.Ru

В Тюмени спустя шесть дней после смерти обнаружили тело 29-летней местной жительницы. Об этом сообщает издание 72.ru.

В Тюмени убитая девушка шесть дней пролежала в ванне с горячей водой
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел днем 6 июля 2022 года. Соседи услышали крики девушки из квартиры, которую она снимала. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов, однако участковый приехал только спустя несколько часов. На стук полицейскому никто не открыл, поэтому он уехал.

Только спустя пять дней правоохранитель позвонил хозяйке жилья, чтобы та открыла дверь в квартиру. Внутри и было обнаружено тело девушки — оно находилось в ванне, а все эти дни из крана текла горячая вода. Повсюду были обнаружены следы борьбы: разбросанные вещи, сломанная швабра, открытая косметика.

По мнению родственников тюменки, ее убил мужчина, с которым она недавно познакомилась.

Ранее сообщалось, что тело 20-летнего мужчины нашли в емкости с зерном в Саратовской области.

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