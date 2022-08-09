ПВО отразила удары ВСУ по Херсонской области

«Стреляли [артиллерия ВСУ], но стреляют они постоянно. ПВО отработала. Нет попаданий или разрушений каких-то», – сказал он ТАСС .

Херсонская область, в ходе спецоперации перешедшая под контроль российских военных, регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, накануне ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, повредив технику строителей, восстанавливавших переправу после обстрелов. На прошлой неделе российская ПВО отразила попытку украинских националистов ударить по этому мосту.