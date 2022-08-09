Россиянка пропала после посещения поликлиники

В Перми 25-летняя женщина вышла утром 8 августа, в понедельник из поликлиники и бесследно исчезла. Это произошла на улице Петропавловской в Дзержинском районе.

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Как сообщает МК, пропавшая ростом 164 см, худощавого телосложения, волосы ниже плеч с розовыми кончиками, глаза карие.

У молодой женщины на запястье есть татуировка «нежить».

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