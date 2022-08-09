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39 минут назад

В Перми девушка пропала после посещения поликлиники

Свободная прессаиещё 1

В Перми 25-летняя женщина вышла утром 8 августа, в понедельник из поликлиники и бесследно исчезла. Это произошла на улице Петропавловской в Дзержинском районе.

Россиянка пропала после посещения поликлиники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает МК, пропавшая ростом 164 см, худощавого телосложения, волосы ниже плеч с розовыми кончиками, глаза карие.

У молодой женщины на запястье есть татуировка «нежить».

Ранее "СП" писала, что домашняя собака загрызла насмерть пятилетнего мальчика в Красноярске. Возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в самом центре города. Маленький ребенок играл без присмотра с животным.

Неожиданно собака напала на мальчика и зверски искусала его. Несовершеннолетний получил тяжелейшие травмы головы, шеи, тела и конечностей. Он скончался на месте.

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