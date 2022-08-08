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30 минут назад

Задержаны участники массовой драки со стрельбой под Петербургом

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге оперативники задержали пятерых участников массовой драки в Мурино. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Отмечается, что в ночь на 8 августа в городе Мурино Ленинградской области произошла массовая драка со стрельбой. Очевидцы вызвали полицию, но к моменту приезда оперативников участники разбежались.

По словам свидетелей, один из участвовавших в схватке мужчин достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух, а также в окружавших его людей. В результате стрельбы пострадал тренер ММА Руслан Булгучев.

Блогер рассказал о причинах массовой драки с ножами в Ленобласти

Полиции удалось задержать в настоящее время пять участников. Ими оказались молодые мужчины в возрасте от 28 до 37 лет. Розыск остальных продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Боец ММА Артем Тарасов, об участии которого в потасовке сообщили СМИ и Telegram-каналы, в интервью РЕН ТВ категорически опроверг эти сведения. Он признался, что был на месте происшествия, но в драку ввязываться не стал.

Происшествия,Видео,Артем Тарасов,
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