Задержаны участники массовой драки со стрельбой под Петербургом

В Санкт-Петербурге оперативники задержали пятерых участников массовой драки в Мурино. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Отмечается, что в ночь на 8 августа в городе Мурино Ленинградской области произошла массовая драка со стрельбой. Очевидцы вызвали полицию, но к моменту приезда оперативников участники разбежались.

По словам свидетелей, один из участвовавших в схватке мужчин достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух, а также в окружавших его людей. В результате стрельбы пострадал тренер ММА Руслан Булгучев.

Полиции удалось задержать в настоящее время пять участников. Ими оказались молодые мужчины в возрасте от 28 до 37 лет. Розыск остальных продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.