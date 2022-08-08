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59 минут назад

Обвиняемому в госизмене россиянину Титову продлили арест

Газета.Ru

Лефортовский суд Москвы продлил арест гражданину России Андрею Титову, обвиняемому в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемому в госизмене россиянину Титову продлили арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В суде отметили, что арест продлен до 10 ноября 2022 года.

В суде не стали уточнять деталей этого дела, сославшись на то, что «его материалы засекречены». В случае признания виновным Титову грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий понятие госизмены.

Соответствующий проект закона ранее был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В статью 275 УК РФ о государственной измене предлагается включить новый состав преступления — «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ».

За данное преступление будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Василий Пискарев,Андрей Титов,Госдума,
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