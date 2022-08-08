Обвиняемому в госизмене россиянину Титову продлили арест

Лефортовский суд Москвы продлил арест гражданину России Андрею Титову, обвиняемому в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В суде отметили, что арест продлен до 10 ноября 2022 года.

В суде не стали уточнять деталей этого дела, сославшись на то, что «его материалы засекречены». В случае признания виновным Титову грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий понятие госизмены.

Соответствующий проект закона ранее был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В статью 275 УК РФ о государственной измене предлагается включить новый состав преступления — «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ».