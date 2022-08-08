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27 минут назад

МЧС потушило пожар на складе Ozon в Подмосковье

Елена Прошина

Пожар на складе интернет-магазина Ozon в Истре, вспыхнувший 3 августа, полностью ликвидировали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что полностью потушить возгорание спасатели смогли в 18:00.

Напомним, что пожар на складе Ozon в селе Петровское Истринского района Московской области вспыхнул в среду около 12:30. Общая площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. У здания склада частично обрушилась кровля и стены. На момент возгорания на складе находились 1000 человек, все они были эвакуированы. 11 из них пострадали, еще двоих госпитализировали.

Склад OZON загорелся в Подмосковье

Локализовать пожар удалось спустя девять часов. В тушении принимали участие три вертолета и пожарный поезд. В качестве основных версий произошедшего рассматривают поджог, неисправность электрооборудования и проводки и сварочные работы в подсобном помещении.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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