МЧС потушило пожар на складе Ozon в Подмосковье

Пожар на складе интернет-магазина Ozon в Истре , вспыхнувший 3 августа, полностью ликвидировали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС РФ .

Напомним, что пожар на складе Ozon в селе Петровское Истринского района Московской области вспыхнул в среду около 12:30. Общая площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. У здания склада частично обрушилась кровля и стены. На момент возгорания на складе находились 1000 человек, все они были эвакуированы. 11 из них пострадали, еще двоих госпитализировали.