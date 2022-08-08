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1 час назад

Последствия аварии с участием автобуса и Volvo в Петербурге показали на видео

Денис Фьючин

В Красносельском районе Санкт-Петербурга столкнулись автобус и автомобиль Volvo. Авария произошла на пешеходном переходе возле дома 26 по проспекту Героев. Об этом пишет "Фонтанка". Видеозапись с места происшествия опубликована в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "Вконтакте".

Сообщают, что автобус начал движение как только загорелся зеленый свет, как сзади в него прилетел автомобиль Volvo.

Авария обошлась без пострадавших.

Ранее сообщалось о серьезном ДТП на трассе «Нарва».

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