Последствия аварии с участием автобуса и Volvo в Петербурге показали на видео

В Красносельском районе Санкт-Петербурга столкнулись автобус и автомобиль Volvo. Авария произошла на пешеходном переходе возле дома 26 по проспекту Героев. Об этом пишет "Фонтанка". Видеозапись с места происшествия опубликована в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "Вконтакте".