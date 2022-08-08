МЧС потушило пожар на складе Ozon в Подмосковье

Силы МЧС полностью ликвидировали пожар на складе интернет-магазина Ozon в подмосковной Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Московской области.

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"В 18:00 по московскому времени объявлена полная ликвидация пожара", – заявили в пресс-службе главка.

Пожар на складе Ozon в Истре произошел днем в среду, 3 августа. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. В результате возгорания произошло обрушение кровли и стен склада.

Пожарным удалось локализовать возгорание в 21:17. В 05:45 4 августа было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара на складе один человек погиб и 13 пострадали.