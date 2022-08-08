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1 час назад

Пожарные ликвидировали возгорание на складе Ozon в Подмосковье

Москва24иещё 10

Силы МЧС полностью ликвидировали пожар на складе интернет-магазина Ozon в подмосковной Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Московской области.

МЧС потушило пожар на складе Ozon в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 18:00 по московскому времени объявлена полная ликвидация пожара", – заявили в пресс-службе главка.

Пожар на складе Ozon в Истре произошел днем в среду, 3 августа. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. В результате возгорания произошло обрушение кровли и стен склада.

Склад OZON загорелся в Подмосковье

Пожарным удалось локализовать возгорание в 21:17. В 05:45 4 августа было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара на складе один человек погиб и 13 пострадали.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия организовала Истринская городская прокуратура.

Происшествия,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,
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