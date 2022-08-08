Легкомоторный самолет рухнул в Коми

Легкомоторный самолет Cessna упал в Республике Коми. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате инцидента погибли три человека.

Отмечается, что инцидент произошел в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Ухты. При заходе на посадку Cessna 177 по неустановленным пока причинам рухнул в лесу, выживших в крушении нет. Подробности авиапроисшествия выясняются.

Напомним, что 4 августа в аэропорту Ухты самолет Piper, компании «Восход», совершил посадку с неисправной стойкой шасси. Пострадавших и разрушений в происшествии нет.