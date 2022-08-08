Москвич съел арбуз и попал в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом. Как сообщает Telegram-канал Baza, накануне мужчина попробовал купленный на местном рынке арбуз.
Через некоторое время его состояние начало ухудшаться — утром 6 августа мужчину госпитализировали в ГКБ имени Иноземцева с диагнозом «токсическое действие неуточненного вещества».
Сейчас медики изучают анализы отравившегося, чтобы установить токсическое вещество. Кроме отравления у мужчины выявили острую почечную недостаточность и гиперкалиемию, которая может нарушить сердечный ритм.
Напомним, что в сентябре 2021 года произошел ряд отравлений арбузами. Так, 10 сентября врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку после того, как те съели продукт из магазина «Магнит». Ребенок и пожилая женщина скончались. Позднее с той же улицы госпитализировали еще нескольких человек.
Позже, благодаря записям с видеокамер, установили, что перед гибелью бабушки и внучки мужчина в респираторе проводил дезинсекцию магазина. По первоначальной версии, причиной гибели людей стало средство против насекомых, однако позднее экспертиза не нашла токсических веществ, связанных с работой дезинсекторов.