В городе Азове Ростовской области в иномарке взорвался газовый баллон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента.
На записи видно, что сначала машина загорелась, а затем произошел хлопок, после которого пламя охватило всю иномарку.
«Да, людям – горе», – произносит автор ролика за кадром.
По данным источника, водитель успел покинуть транспортное средство, как только возникло возгорание. В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства ЧП сейчас устанавливаются.