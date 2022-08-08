В городе Азове Ростовской области в иномарке взорвался газовый баллон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента.

На записи видно, что сначала машина загорелась, а затем произошел хлопок, после которого пламя охватило всю иномарку.

«Да, людям – горе», – произносит автор ролика за кадром.