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1 час назад

Появилось видео взрыва газового баллона в иномарке в Ростовской области

В городе Азове Ростовской области в иномарке взорвался газовый баллон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента.

На записи видно, что сначала машина загорелась, а затем произошел хлопок, после которого пламя охватило всю иномарку.

«Да, людям – горе», – произносит автор ролика за кадром.

По данным источника, водитель успел покинуть транспортное средство, как только возникло возгорание. В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства ЧП сейчас устанавливаются.

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