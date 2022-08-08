Поединок рабочих на строящейся высотке в Москве попал на видео

Борцовский поединок двух рабочих на строящейся высотке в Москве попал на видео. Сделанной одним из очевидцев записью поделился Telegram-канал «News.ru. Новости».

«С безопасностью все в порядке — оба борцухи были в касках. Правда, одна в процессе слетела», — написал автор поста.

Видео снято из окна расположенной рядом со строящимся зданием многоэтажки. На кадрах видно, как двое мужчин отрабатывают броски и болевые приемы. Их коллеги в это время заняты работой и не обращают на борцов никакого внимания.