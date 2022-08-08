Россиянин умер во время марафона

— У меня есть медицинская справка этого участника, он предоставил ее в оргкомитет. Медики посчитали, что он здоров и может принимать участие в марафоне. У нас всё очень серьезно, мы обязательно требуем справки. И врачи у нас дежурят по всей дистанции и оказывают помощь, если кому то становится плохо, — сообщил организатор соревнования Андрей Уткин.