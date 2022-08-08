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1 час назад

Участник марафона «Европа — Азия» умер во время забега — СМИ

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В воскресенье во время марафона «Европа — Азия» умер один из участников, 37 летний Ильяс Маленков, сообщает E1.ru со ссылкой на коллег погибшего.

Россиянин умер во время марафона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ильяс работал на Свердловской железной дороге. Молодой человек увлекался спортом и часто принимал участие в забегах.

— У него остался маленький сынишка, четыре года ему. Очень жаль парня, такой приятный был, спортивный. Сейчас мы собираем деньги на организацию похорон, чтобы поддержать молодую вдову, — рассказали коллеги Ильяса.

По словам организаторов марафона «Европа — Азия», им неизвестно о смерти участника. При этом они подтверждают, что Ильясу стало плохо в конце дистанции в 10 километров. Скорая забрала мужчину в больницу живым, однако как развивались события дальше, организаторы не в курсе, а родственники к ним не обращались.

— У меня есть медицинская справка этого участника, он предоставил ее в оргкомитет. Медики посчитали, что он здоров и может принимать участие в марафоне. У нас всё очень серьезно, мы обязательно требуем справки. И врачи у нас дежурят по всей дистанции и оказывают помощь, если кому то становится плохо, — сообщил организатор соревнования Андрей Уткин.

Всего за время забега «Европа — Азия» медицинская помощь понадобилась 40 спортсменам. Пятерых из них госпитализировали, в том числе и Маленкова.

Происшествия,Андрей Уткин,
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