В Париже буйный украинец напал на двух русских девушек. Россиянок спасли французские полицейские. Об этом пишет Телеграм-канал Ura.ru.

По словам одной из пострадавших, мужчина накинулся на них из-за того, что девушки разговаривали на русском языке. При этом ругался он на них на украинском. На помощь россиянкам пришла полиция.

«Потом нас провел полицейский в обход и долго повторял на французском, что русские — сила!» — написала девушка в соцсети.