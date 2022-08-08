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37 минут назад

В Париже украинец набросился на девушек из-за русского языка

Елена Прошина

В Париже буйный украинец напал на двух русских девушек. Россиянок спасли французские полицейские. Об этом пишет Телеграм-канал Ura.ru.

По словам одной из пострадавших, мужчина накинулся на них из-за того, что девушки разговаривали на русском языке. При этом ругался он на них на украинском. На помощь россиянкам пришла полиция.

«Потом нас провел полицейский в обход и долго повторял на французском, что русские — сила!» — написала девушка в соцсети.

Ранее стало известно о потасовке между беженцами из Украины и Африки. Как уточняется, выходцы из Африки жили в одном здании. Однако по прибытии украинцев их фактически выгнали на улицу. В результате произошел конфликт: африканцы попытались выгнать украинцев.

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