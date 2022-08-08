«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Курской области до 23 августа. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Фото: adm.rkursk.ru adm.rkursk.ru

— До 23 августа в Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности. Прошу жителей оставаться бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

6 августа Роман Старовойт сообщил о попытке диверсии, пресеченную на аэродроме Курска, который в настоящее время закрыт для приема гражданских судов и где базируются военные из состава Вооруженных сил России.

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал.

Глава региона также порекомендовал местным жителям отказаться от использования беспилотников и квадрокоптеров.