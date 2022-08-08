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18 минут назад

Адвокат Волочковой попал в ДТП по пути в суд

Газета.Ru

Адвокат Анастасии Волочковой Олег Павлецов попал в аварию по пути в Астрахань. Об этом балерина сообщила в своем Telegram-канале.

Адвокат Волочковой попал в ДТП по пути в суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юрист направлялся на судебное заседание по делу Волочковой.

«Вместо того, чтобы отмечать этот день [рождения] дома, Олег поехал в Астрахань защищать мои интересы уже выигранного мною суда (четыре инстанции, включая кассационные две в Краснодаре)», — рассказала артистка.

Балерина не стала уточнять подробности состояния Павлецова. На фото с празднования своего дня рождения адвокат сидел в инвалидной коляске.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в личном блоге кадрами с новой фотосессии. На них артистка предстала с челкой и прямыми волосами. Подписчики артистки отметили, что она похожа на Кристину Орбакайте.

Происшествия,Кристина Орбакайте,
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