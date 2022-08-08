В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Россиянин отправился на отдых в Сочи и погиб от удара молнии

Lenta.ruиещё 2

Житель Уфы отправился на отдых в Сочи и погиб от удара молнии. Очевидцы сняли последствия произошедшего на видео, оно было опубликовано в аккаунте @chp_sochi, освещающем события в курортном городе, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю сообщили, что происшествие случилось в воскресенье, 7 августа, на горнолыжном курорте «Красная Поляна». 47-летний россиянин находился на тропе «Цирк 2» станции канатной дороги «Поляна 2200». Мужчина прогуливался на открытом участке местности, когда началась гроза.

«В горах курорта пошел дождь с грозой, и одна из молний попала в гуляющего по тропе туриста. Очевидцы пытались откачать его, но безуспешно», — говорится в описании к видео, на котором видно, как россиянин лежит на земле, а вокруг него стоит группа спасателей.

Отмечается, что по факту гибели отдыхающего следственный отдел по Адлерскому району города Сочи начал доследственную проверку, а также назначил судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в июле сообщалось, что туристы из Санкт-Петербурга отправились в поход и едва не погибли после удара молнии.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители