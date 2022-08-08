На шахте в ЛНР произошел пожар

"По сообщению диспетчера шахты "Самсоновская-Западная" в сборном конвейерном штреке 956 м произошло возгорание. На аварийном участке находится cсемь человек, всего в шахте - 74 человека <...>. В 03 часа 12 минут горнорабочие, находившиеся в шахте, поднялись на поверхность самостоятельно", - говорится в сообщении на сайте ведомства.