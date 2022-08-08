На шахте в ЛНР произошел пожар

Пожар произошел ночью на подземном участке краснодонской шахты "Самсоновская-Западная", горняки поднялись на поверхность. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики (ЛНР).
Уточняется, что пожар произошел в 02:10.
"По сообщению диспетчера шахты "Самсоновская-Западная" в сборном конвейерном штреке 956 м произошло возгорание. На аварийном участке находится cсемь человек, всего в шахте - 74 человека <...>. В 03 часа 12 минут горнорабочие, находившиеся в шахте, поднялись на поверхность самостоятельно", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе уточнили, что по состоянию на 06:00 спасатели продолжали вести работы по ликвидации пожара.