В российском городе домашняя собака насмерть загрызла ребенка

В Красноярске домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вечером 18 мая россиянин отпустил ребенка во двор, когда собака была там без привязи. Животное напало на пятилетнего мальчика и повалило его на землю — несовершеннолетний погиб от травм головы, шеи, туловища и конечностей.

По данным следствия, мать ребенка была на работе в момент нападения животного. Собака, как сообщает СК, была беспородной. Она содержалась на территории дома без привязи, никто ее не дрессировал.

СК возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего отца ребенка, который содержал собаку.