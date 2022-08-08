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27 минут назад

В российском городе домашняя собака насмерть загрызла ребенка

Lenta.ruиещё 2

В Красноярске домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В российском городе домашняя собака насмерть загрызла ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером 18 мая россиянин отпустил ребенка во двор, когда собака была там без привязи. Животное напало на пятилетнего мальчика и повалило его на землю — несовершеннолетний погиб от травм головы, шеи, туловища и конечностей.

По данным следствия, мать ребенка была на работе в момент нападения животного. Собака, как сообщает СК, была беспородной. Она содержалась на территории дома без привязи, никто ее не дрессировал.

СК возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего отца ребенка, который содержал собаку.

Ранее на Чукотке ездовая собака насмерть загрызла ребенка. Подобное происшествие произошло и в Красноярском крае — тогда пятилетний мальчик погиб, так как на него напало животное во время прогулки по двору.

Происшествия,Следственный комитет,
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