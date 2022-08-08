Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы МЧС Гуровича

Гурович обвиняется по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Ему грозит до 10 лет колонии. По данным СК РФ, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Он был возведен без учета климатических условий региона, в результате его не использовали и демонтировали. При этом на Гуровича были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств. Но он никаких мер к эффективному использованию денег не принял, в результате чего бюджету Мурманской области был причинен ущерб, который превышает 320 млн рублей. Экс-замминистра вину не признает.