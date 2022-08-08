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55 минут назад

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы МЧС Гуровича по делу о превышении полномочий

ТАССиещё 2

Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, который обвиняется в должностных преступлениях. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы МЧС Гуровича
Фото: МЧС РоссииМЧС России

"Суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты на решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении А. М. Гуровича, постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - зачитала решение судья.

Ранее Басманный суд арестовал экс-чиновника до 11 сентября.

Гурович обвиняется по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Ему грозит до 10 лет колонии. По данным СК РФ, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Он был возведен без учета климатических условий региона, в результате его не использовали и демонтировали. При этом на Гуровича были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств. Но он никаких мер к эффективному использованию денег не принял, в результате чего бюджету Мурманской области был причинен ущерб, который превышает 320 млн рублей. Экс-замминистра вину не признает.

Президент России Владимир Путин 25 мая освободил Гуровича от должности заместителя главы МЧС РФ.

Происшествия,Андрей Гурович,Владимир Путин,МЧС России,Следственный комитет,Мосгорсуд,
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