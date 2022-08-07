В Москве нашли тела еще двух пропавших в коллекторе рабочих

Представитель экстренных служб Москвы сообщил, что найдены тела еще двух рабочих, которые пропали в коллекторе в столичном районе Люблино во время ливня, передает РИА «Новости».

Фото: Кадр из видео/Телеграм-канал Mash Кадр из видео/Телеграм-канал Mash

Недавно стало известно, что на улице Марьинский Парк было обнаружено тело одного из пропавших в коллекторе рабочих.

Ранее 12 рабочих провалились в канализационный коллектор в московском районе Люблино. В распоряжении «Газеты.Ru» появилось видео спасения одного из людей. Автор видеоролика Али Рзаев рассказал «Газете.Ru», что несколько человек выбрались из люка самостоятельно, сейчас сотрудники МЧС ищут троих.

Очевидица происшествия рассказала «Газете.Ru», что провалившихся в коллектор в Москве рабочих «ждут у каждого люка».