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40 минут назад

В Москве нашли тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе

Газета.Ru

Представитель экстренных служб Москвы сообщил, что найдены тела еще двух рабочих, которые пропали в коллекторе в столичном районе Люблино во время ливня, передает РИА «Новости».

В Москве нашли тела еще двух пропавших в коллекторе рабочих
Фото: Кадр из видео/Телеграм-канал MashКадр из видео/Телеграм-канал Mash

Недавно стало известно, что на улице Марьинский Парк было обнаружено тело одного из пропавших в коллекторе рабочих.

Ранее 12 рабочих провалились в канализационный коллектор в московском районе Люблино. В распоряжении «Газеты.Ru» появилось видео спасения одного из людей. Автор видеоролика Али Рзаев рассказал «Газете.Ru», что несколько человек выбрались из люка самостоятельно, сейчас сотрудники МЧС ищут троих.

ЧП в Москве: рабочих унесло в колодец во время дождя

Очевидица происшествия рассказала «Газете.Ru», что провалившихся в коллектор в Москве рабочих «ждут у каждого люка».

До этого в прокуратуре Москвы сообщили, что трое из 12 рабочих не смогли выбраться на поверхность во время выполнения очистных работ в канализационном коллекторе на Краснодарской улице.

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