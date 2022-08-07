СК начал проверку после инцидента с рабочими в коллекторе в Москве

"По предварительным данным, 7 августа рабочие проводили работы по очищению канализационного коллектора, расположенного по улице Краснодарской в Москве, где в результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться из люка на поверхность. Проводится доследственная проверка по факту инцидента", - сказали в ведомстве.