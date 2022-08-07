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1 час назад

СК начал проверку после инцидента с рабочими в коллекторе в Москве

ТАССиещё 4

Следователи начали проверку по факту инцидента с рабочими, которые оказались заблокированными в коллекторе на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

СК начал проверку после инцидента с рабочими в коллекторе в Москве
Фото: СК РФСК РФ

"По предварительным данным, 7 августа рабочие проводили работы по очищению канализационного коллектора, расположенного по улице Краснодарской в Москве, где в результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться из люка на поверхность. Проводится доследственная проверка по факту инцидента", - сказали в ведомстве.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что на Краснодарской улице 12 рабочих оказались заблокированными в коллекторе Мосводостока. Они выполняли его очистку. Пять человек спасли, троим понадобилась помощь врачей. Спасательная операция продолжается.

Происшествия,Следственный комитет,
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