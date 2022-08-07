В Китае сгорел и обрушился самый длинный деревянный арочный мост с 900-летней историей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Пожар на мосту Ваньань начался в субботу вечером, в 22.45 по местному времени. Довольно быстро его потушили, однако сооружение полностью сгорело и обрушилось. Пострадавших не было. Эксперты считают, что мост мог загореться из-за человеческого фактора.

Ваньань был самым длинным деревянным арочным мостом в Китае (98,2 метра). Его построили более 900 лет назад во времена династии Сун (960-1279).

В 1708 году мост уже горел. Его восстановили в 1742 году и впоследствии часто ремонтировали. В 2006 году мост стал охраняемым объектом национального уровня.