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24 минуты назад

Рабочих унесло в колодец во время дождя в Москве

Майк Габриелян

Бригада ремонтников застряла в коллекторном колодце в Москве. СМИ передают, что потоки воды унесли четверых рабочих из-за сильного ливня. Сотрудники МЧС начали спасательные работы.

Инцидент произошел в Люблино. Восемь рабочих спустились в коллектор, где должны были вести ремонтные работы. Все оказались заблокированы, сообщает РЕН ТВ.

Движение затруднено на МКАД в районе улицы Верхние Поля из-за возгорания автомобиля

По данным РЕН ТВ сейчас из колодца спасены четыре человека.

Радиостанция «Говорит «Москва» сообщает, что всего в колодец провалились 14 рабочих. Шестеро смогли выбраться самостоятельно, других унесло потоком воды. Инцидент произошёл на Краснодарской улице. Причиной стал сильный ливень.

Четверых рабочих вытащили, их передали врачам, один из них без сознания. Четверо мужчин до сих пор находятся в коллекторе.

Место ЧП огородили, перекрыто движение в сторону центра по Рязанскому проспекту.

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