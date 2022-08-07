Немецкого консула задержали по подозрению в убийстве супруга

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, задержали немецкого консула Уве Херберта Ханна. Как сообщает La Prensa Latina, его подозревают в убийстве супруга бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота.

Дипломат был в браке более 20 лет. Следователи обнаружили несоответствия в показаниях консула и ранних результатах судебно-медицинской экспертизы смерти Биота. Выяснилось, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Смерть Биота наступила 5 августа. Ханн звонил спасателям и сказал, что его супруг почувствовал себя плохо и упал на пол. Когда медики приехали на место, тот был мертв. Консул отмечал, что причиной смерти мог стать одновременный прием снотворных с большим количеством алкоголя. Однако вскоре медики нашли на теле погибшего повреждения.