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26 минут назад

Немецкого консула задержали по подозрению в убийстве супруга

Lenta.ru

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, задержали немецкого консула Уве Херберта Ханна. Как сообщает La Prensa Latina, его подозревают в убийстве супруга бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота.

Немецкого консула задержали по подозрению в убийстве супруга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат был в браке более 20 лет. Следователи обнаружили несоответствия в показаниях консула и ранних результатах судебно-медицинской экспертизы смерти Биота. Выяснилось, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Смерть Биота наступила 5 августа. Ханн звонил спасателям и сказал, что его супруг почувствовал себя плохо и упал на пол. Когда медики приехали на место, тот был мертв. Консул отмечал, что причиной смерти мог стать одновременный прием снотворных с большим количеством алкоголя. Однако вскоре медики нашли на теле погибшего повреждения.

По информации O Dia, на теле Биота было по меньшей мере 30 повреждений, в том числе в области анального отверстия. В доме также нашли биту, которая могла использоваться для избиения. Кроме того, в самом доме обнаружили следы крови.

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