Задержанная в Косово российская журналистка перестала выходить на связь

Журналистка газеты «Комсомольская правда» Дарья Асламова не выходила на связь с момента своего задержания в Косово. Об этом заявили в издании.

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По информации СМИ, Асламова трудилась над специальным репортажем, касающимся роста напряжения между Сербией и Косово.

Про задержание журналистки объявил ночью в воскресенье, 7 августа, глава МВД Косово Джелаль Свечлия. Он подчеркнул, что Асламова якобы подозревается в шпионаже с целью дестабилизации обстановки на фоне очередного обострения ситуации в Косово.

Точное местонахождении Асламовой пока неизвестно.

Кто такая журналист «Комсомольской правды» Дарья Асламова, задержанная в Косово?

Дарья Асламова за время своей карьеры побывала во всех горячих точках мира. Речь о Чечне, Нагорном Карабахе, Абхазии, Осетии, Таджикистане и многих других. Более 10 лет назад Дарья была четырежды арестована во время рабочей командировки в Египет.