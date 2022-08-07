В Косово заявили о задержании российской журналистки

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» Дарья Асламова была задержана при попытке въезда в Косово. Ей предъявили обвинения в шпионаже. Об этом сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла, передает РИА Новости.

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Как говорится в сообщении, Асламова была задержана на контрольно-пропускном пункте на севере. Швецла утверждает, что несколько стран уже доказали ее причастность к шпионажу и передачу полученной информации Военным силам РФ. По его словам, Асламова прикрывала журналистикой свои истинные цели.

При этом он не уточнил, какие именно страны уличили корреспондента в шпионаже и какие доказательства имелись в виду. Кроме того, Швецла обвинил Асламову в пропаганде оккупации Украины Российской Федерацией и призывах к боевым действиям. Однако более конкретных деталей он не привел.