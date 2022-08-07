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1 час назад

В Косово заявили о задержании российской журналистки

Елена Прошина

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» Дарья Асламова была задержана при попытке въезда в Косово. Ей предъявили обвинения в шпионаже. Об этом сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла, передает РИА Новости.

В Косово заявили о задержании российской журналистки
Фото: Сайт kp.ruСайт kp.ru

Как говорится в сообщении, Асламова была задержана на контрольно-пропускном пункте на севере. Швецла утверждает, что несколько стран уже доказали ее причастность к шпионажу и передачу полученной информации Военным силам РФ. По его словам, Асламова прикрывала журналистикой свои истинные цели.

При этом он не уточнил, какие именно страны уличили корреспондента в шпионаже и какие доказательства имелись в виду. Кроме того, Швецла обвинил Асламову в пропаганде оккупации Украины Российской Федерацией и призывах к боевым действиям. Однако более конкретных деталей он не привел.

Глава МВД самопровозглашенного Косово также обратил внимание на фотографии корреспондента, опубликованные на сайте «Комсомольской правды». На них Асламова запечатлена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в 2020 году и с президентом Сирии Башаром Асадом во время интервью в 2016 году на фоне баннера с изображением лидера Ирака Саддама Хусейна.

Происшествия,Дарья Асламова,Башар Асад,Сергей Лавров,
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