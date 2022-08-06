В российском парке аттракционов произошла трагедия

В Орле семнадцатилетняя девушка погибла, катаясь на аттракционе в городском парке. Об этом сообщает издание «Вечерний Орел» со ссылкой на очевидцев.

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Инцидент произошел сегодня, в городском парке культуры и отдыха.

Девушка разбилась на аттракционе «Орбита». Она вылетела из кресла во время движения.

Пострадавшая получила серьезные травмы, ее срочно доставили в детскую областную больницу. Однако спасти ее врачам не удалось.