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24 минуты назад

В российском парке аттракционов произошла трагедия

Майк Габриелян

В Орле семнадцатилетняя девушка погибла, катаясь на аттракционе в городском парке. Об этом сообщает издание «Вечерний Орел» со ссылкой на очевидцев.

В российском парке аттракционов произошла трагедия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел сегодня, в городском парке культуры и отдыха.

Девушка разбилась на аттракционе «Орбита». Она вылетела из кресла во время движения.

Два десятка человек застряли на сломавшемся колесе обозрения в Волгограде

Пострадавшая получила серьезные травмы, ее срочно доставили в детскую областную больницу. Однако спасти ее врачам не удалось.

На сайте парка написано, что на аттракционе разрешено кататься посетителям от 10 до 50 лет.

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