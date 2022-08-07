Пожар в нефтехранилище на Кубе после удара молнии попал на видео

На нефтехранилище в порту провинции Матансас на Кубе уже более суток не могут справиться с пожаром. Бушующее пламя попало на видео, его публикует Telegram-канал «Говорит Москва».

Пожар на территории нефтехранилища начался из-за удара молнии, которая попала в купол резервуара, содержащего около 25 тысяч кубометров нефти. По данным РИА Новости, более 120 человек пострадали, 17 пропали без вести.