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1 час назад

Пожар в нефтехранилище на Кубе после удара молнии попал на видео

Lenta.ruиещё 2

На нефтехранилище в порту провинции Матансас на Кубе уже более суток не могут справиться с пожаром. Бушующее пламя попало на видео, его публикует Telegram-канал «Говорит Москва».

Пожар на территории нефтехранилища начался из-за удара молнии, которая попала в купол резервуара, содержащего около 25 тысяч кубометров нефти. По данным РИА Новости, более 120 человек пострадали, 17 пропали без вести.

6 августа власти Кубы запросили международной помощи в тушении пожара на нефтехранилище. Самолет ВВС Мексики уже приземлился на острове для помощи.

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