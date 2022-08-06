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45 минут назад

Замглавы администрации Новой Каховки расстреляли из пистолета, он тяжело ранен

Свободная прессаиещё 2

На Виталия Гура – заместителя главы администрации Новой Каховки, которая находится под контролем российской армии, – совершено покушение.

Замглавы администрации Новой Каховки расстреляли
Фото: официальный сайт Новокаховской местной администрацииофициальный сайт Новокаховской местной администрации

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники, нападение произошло у дома, где проживал чиновник.

Стал известен предполагаемый диагноз главы Херсонской области

Согласно предварительной информации, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова (ПМ).

На месте случившегося обнаружены стреляные гильзы от ПМ. Гур получил ранения и был экстренно госпитализирован.

Отмечается, что он находится в очень тяжёлом состоянии. В настоящее время решается вопрос о его перевозке на лечение в Крым.

Ранее сообщалось, что Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, который был доставлен на лечение в Москву, помещён в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Медики предполагают, что херсонского чиновника могли отравить.

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