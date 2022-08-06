Замглавы администрации Новой Каховки расстреляли

На Виталия Гура – заместителя главы администрации Новой Каховки, которая находится под контролем российской армии, – совершено покушение.

Фото: официальный сайт Новокаховской местной администрации официальный сайт Новокаховской местной администрации

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники, нападение произошло у дома, где проживал чиновник.

Согласно предварительной информации, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова (ПМ).

На месте случившегося обнаружены стреляные гильзы от ПМ. Гур получил ранения и был экстренно госпитализирован.

Отмечается, что он находится в очень тяжёлом состоянии. В настоящее время решается вопрос о его перевозке на лечение в Крым.