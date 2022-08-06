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1 час назад

В Махачкале девушка выпала из окна машины, исполняя зажигательный танец. Видео

Денис Фьючин

В Махачкале девушка выпала из окна машины, исполняя зажигательный танец. Инцидент снял на видео очевидец.

Видеозапись произошедшего опубликована в Telegram-канале "SHOT". На видео видно, что девушка высунулась и окна машины и начали исполнять зажигательный танец. В какой-то момент она потеряла равновесие и выпала из автомобиля. Видеозапись заканчивается тем, что девушка поднялась и пошла в сторону автомобиля.

Ранее сообщалось о пассажире московского метро, который прокатился на скейтборде в поезде.

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