Видеозапись произошедшего опубликована в Telegram-канале "SHOT". На видео видно, что девушка высунулась и окна машины и начали исполнять зажигательный танец. В какой-то момент она потеряла равновесие и выпала из автомобиля. Видеозапись заканчивается тем, что девушка поднялась и пошла в сторону автомобиля.