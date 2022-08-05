Священника УПЦ убили после задержания СБУ

Священник Украинской православной церкви (УПЦ) Сергий Тарасов, известный своими пророссийскими взглядами и убежденный сторонник единства исторической Руси, был убит после его задержания сотрудниками Службы безопасности Украины, также неизвестна судьба архимандрита Лавра (Березовского) и священника Василия Мирошниченко после их попадания в руки СБУ и теробороны Украины. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава Ассоциации православных экспертов, руководитель отдела по связям с православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов, ссылаясь на данные дочери Тарасова и знакомых ему представителей духовенства.

Фото: ТАСС ТАСС

"Дочь отца Сергия Тарасова только сейчас рассказала о судьбе отца, о том, что его убила СБУ, хотя информация у нее была еще в конце мая. Очевидно, что она тоже боится, что с семьей отца может быть сделано то же самое. Об этом мне также сообщил отец Игорь Кучерук - замечательный современный пастырь (в прошлом клирик Житомирской епархии УПЦ - прим. ТАСС), который мне позвонил и сказал, что отец Сергий Тарасов - мученик, найден его труп", - сказал Фролов.

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По его словам, он лично знал убитого священника, который всегда говорил о том, что "Киев - это мать городов русских", и противостоял украинским националистам, выступал против "автокефалистских" (раскольнических) тенденций в УПЦ. По мнению Фролова, именно "откровенность и бесстрашие" отца Сергия Тарасова стали причиной того, что его "попросту уничтожили". По свидетельству дочери священника Анны, силовики забрали отца еще в марте после обыска в его квартире под предлогом "измены родине", затем его следы были потеряны, и лишь через несколько месяцев его тело нашли в киевском морге с проломленным черепом.

Другие жертвы националистов

"Это же может грозить тем священникам, которые были захвачены СБУ либо теробороной. Речь идет об архимандрите Житомирской епархии Лавре (Березовском), он тоже не боялся, говорил, что сбудутся пророчества наших святых о том, что Великая, Малая и Белая Русь воссоединятся. Его тоже в марте увезла тероборона в неизвестном направлении, до сих пор о нем ничего не известно, и вполне вероятно, что его тоже уже нет в живых. Клирик Черкасской епархии отец Василий Мирошниченко воспротивился переводу его общины в так называемую ПЦУ (раскольническую Православную церковь Украины - прим. ТАСС), после чего был схвачен, судьба его также неизвестна", - отметил Фролов.

По его словам, в тюрьме СБУ сейчас также находится тяжелобольной киевский литератор и поэт, активный сторонник Украинской православной церкви Ян Таксюр, который в своих произведениях в том числе высмеивал идею нацизма.

"Он страдает раком, ему не оказывают медицинскую помощь", - констатировал Фролов.

Кроме того, добавил он, после похищения СБУ потеряны следы и православного историка из Киева Александра Каревина, автора книги "Русь нерусская" об истории украинского языка и украинизации.