В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
41 минуту назад

СК заинтересовался призывавшей «убивать русских» украинской телеведущей

Lenta.ru

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинской телеведущей Янины Соколовой, которая выступала в эфире с призывами убивать русских людей. О том, что высказывания ведущей заинтересовали ведомство, сообщается на сайте СКР.

СК заинтересовался призывавшей «убивать русских» украинской телеведущей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следователи намерены изучить и проверить слова Соколовой.

«По результатам анализа будет дана уголовно-правовая оценка действиям украинской телеведущей», — говорится в тексте.

По данным ведомства, ведущая заявила о необходимости убивать русских людей по национальному признаку.

«В своем выступлении она открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа, отметив необходимость их беспощадного уничтожения», — заметили там и уточнили, что русофобские высказывания Соколовой прозвучали в эфире телеканала NTA.

В эфире программы, которая заинтересовала СКР, Соколова, в частности, заявила, что русских нельзя брать в плен.

«Я считаю, что у них коллективная болезнь, от которой нет никаких лекарств, кроме их уничтожения. Я хочу, чтобы они были уничтожены все и как можно быстрей», — также сказала телеведущая.

С аналогичными призывами в марте выступил телеведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала. Он призвал украинцев к совершению массовых убийств русских, в том числе детей. 17 марта СКР сообщил о возбуждении дела в отношении Шарафмала по статьям 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти против группы лиц по признакам национальности») и 354 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

Происшествия,Фахрудин Шарафмал,Янина Соколова,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители