Звезда "Сладкой жизни" получила травму головы на отдыхе в Турции

Актриса Анастасия Меськова рассекла голову во время отдыха в Турции. Об этом сообщает StarHit.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Инцидент произошел во время купания в бассейне. Звезда «Сладкой жизни» спасала ребенка, в результате чего поскользнулась и ушибла голову. После этого она направилась в больницу.

Как сообщила артистка, сейчас она чувствует себя хорошо. Она рассказала, что скоро выпишется из клиники.