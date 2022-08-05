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32 минуты назад

Звезда "Сладкой жизни" Анастасия Меськова получила травму головы на отдыхе в Турции

Газета.Ru

Актриса Анастасия Меськова рассекла голову во время отдыха в Турции. Об этом сообщает StarHit.

Звезда "Сладкой жизни" получила травму головы на отдыхе в Турции
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Инцидент произошел во время купания в бассейне. Звезда «Сладкой жизни» спасала ребенка, в результате чего поскользнулась и ушибла голову. После этого она направилась в больницу.

Как сообщила артистка, сейчас она чувствует себя хорошо. Она рассказала, что скоро выпишется из клиники.

Ранее сообщалось, что трое человек получили незначительные травмы на концерте певицы Дуа Липы во время ее гастрольного тура по Канаде. В конце шоу неизвестные запустили фейерверки прямо в толпу, фанаты не сразу поняли, что это не является частью программы.

Происшествия,Анастасия Меськова,
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