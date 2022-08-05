Мошенники украли у актрисы "Современника" 1 млн рублей

Актриса театра «Современник» Татьяна Корецкая стала жертвой телефонных мошенников, аферисты украли у нее 1 млн руб., пишет «РЕН-ТВ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в период с 30 июля по 3 августа злоумышленники звонили Корецкой от имени полицейских и сотрудников Центробанка. Инсайдер отметил, что аферистам удалось убедить актрису перевести 1 млн руб. со своего счета, якобы ради сохранения средств. Корецкая поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.