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1 час назад

Мошенники украли у актрисы "Современника" Корецкой 1 млн рублей

Газета.Ruиещё 1

Актриса театра «Современник» Татьяна Корецкая стала жертвой телефонных мошенников, аферисты украли у нее 1 млн руб., пишет «РЕН-ТВ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мошенники украли у актрисы "Современника" 1 млн рублей
Фото: Сергей Бобылев/ТАСССергей Бобылев/ТАСС

По словам источника, в период с 30 июля по 3 августа злоумышленники звонили Корецкой от имени полицейских и сотрудников Центробанка. Инсайдер отметил, что аферистам удалось убедить актрису перевести 1 млн руб. со своего счета, якобы ради сохранения средств. Корецкая поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

Происшествия,Татьяна Корецкая,
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