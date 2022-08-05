Сотрудники ресторана «Вкусно — и точка» в московском Новогиреево подрались на кухне заведения. Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал Mash. В пресс службе компании «Газете.Ru» подтвердили, что конфликт действительно был.

«В причинах конфликта разбираются менеджеры, проводится проверка», — сообщила представитель пресс-службы «Вкусно — и точка» Наталья Меркушова.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как один из сотрудников ресторана с кулаками набросился на коллегу и попытался ударить его в лицо. Драку пришлось разнимать менеджеру заведения. Причины конфликта не уточняются.

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» открылась в России 12 июня, заменив ушедшую сеть ресторанов McDonald's. Новым логотипом заведения стали традиционные для ресторана символы: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета.