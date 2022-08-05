В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Во «Вкусно — и точка» расследуют драку персонала в ресторане в Новогиреево

Газета.Ru

Сотрудники ресторана «Вкусно — и точка» в московском Новогиреево подрались на кухне заведения. Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал Mash. В пресс службе компании «Газете.Ru» подтвердили, что конфликт действительно был.

«В причинах конфликта разбираются менеджеры, проводится проверка», — сообщила представитель пресс-службы «Вкусно — и точка» Наталья Меркушова.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как один из сотрудников ресторана с кулаками набросился на коллегу и попытался ударить его в лицо. Драку пришлось разнимать менеджеру заведения. Причины конфликта не уточняются.

Невкусно и грустно: неприятную находку обнаружил москвич в ресторане "Вкусно - и точка"

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» открылась в России 12 июня, заменив ушедшую сеть ресторанов McDonald's. Новым логотипом заведения стали традиционные для ресторана символы: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета.

Недавно стало известно, что с 11 августа в сети возобновится работа аналога «МакКафе». Привычный формат кафетерия будет работать в тех же локациях, что и раньше.

Происшествия,Видео,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители