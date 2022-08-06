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27 минут назад

Заключенные напали на сотрудников колонии в Калмыкии

Lenta.ruиещё 1

В Калмыкии двое заключенных напали на сотрудников исправительной колонии (ИК) №2. Об этом в субботу, 6 августа, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по республике.

Заключенные напали на сотрудников колонии в Калмыкии
Фото: t.me/ostorozhno_novostit.me/ostorozhno_novosti

По данным ведомства, инцидент произошел около 22:20 5 августа на территории отряда строгих условий отбывания наказания. Двое осужденных, вооруженные заточенной пластиной и арматурой с топорищем, атаковали работников колонии. В результате один из сотрудников скончался на месте, еще один был впоследствии госпитализирован в тяжелом состоянии.

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После этого заключенные проникли на территорию общежития работников ИК и нанесли еще шестерым из них травмы различной степени тяжести.

Происшествия,Следственный комитет,
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