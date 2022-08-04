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1 час назад

Россиянин зарезал друга во время спора о ВДВ и ВМФ

Lenta.ru

В Подмосковье правоохранители задержали 59-летнего мужчину за убийство 58-летнего знакомого. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Россиянин зарезал друга во время спора о ВДВ и ВМФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, 2 августа два друга решили отметить праздник, и у них возник спор о том, какие войска лучше — воздушно-десантные (ВДВ) или военно-морские (ВМФ). Во время конфликта десантник ударил ножом своего оппонента из ВМФ, нанеся ему смертельное ранение.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Архангельской области россиянину дали девять лет за убийство друга из-за сигареты.

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