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28 минут назад

ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области
Фото: Телеграм-канал "AV БогомаZ"Телеграм-канал "AV БогомаZ"

Он отметил, что украинские военные обстреляли поселок вечером 4 августа.

По данным Telegram-канала Mash, в регионе прогремели два взрыва: один — в районе автостанции на Коммунистической улице, второй — на консервном заводе «Климовский» на Железнодорожной улице.

Богомаз подчеркнул, что на данный момент на место выехали оперативные службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Происшествия,Александр Богомаз,
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