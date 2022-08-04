ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Фото: Телеграм-канал "AV БогомаZ" Телеграм-канал "AV БогомаZ"

Он отметил, что украинские военные обстреляли поселок вечером 4 августа.

По данным Telegram-канала Mash, в регионе прогремели два взрыва: один — в районе автостанции на Коммунистической улице, второй — на консервном заводе «Климовский» на Железнодорожной улице.