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37 минут назад

ФСБ просит заочного ареста редактора The Insider* по делу о незаконном пересечении границы

Газета.Ru

Следователи ФСБ просят Лефортовский суд Москвы избрать заочный арест в отношении редактора The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Романа Доброхотова (признан в РФ иностранным агентом) в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы. Об этом сообщает ТАСС.

ФСБ просит заочного ареста редактора The Insider
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседница агентства подчеркнула, что в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Доброхотова.

Ранее Министерство юстиции Российской Федерации внесло Доброхотова в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

До этого сообщалось, что главный редактор The Insider Роман Доброхотов в настоящее время находится на территории Австрии и работает в компании Imagine Publishing, принадлежащей главе дома Габсбург-Лотарингских. Источник уточнил, что 28 сентября Доброхотов вошел в состав руководства австрийской компании Imagine Publishing GmbH, куда вместе с ним входит и болгарский журналист Христо Грозев. Отмечается, что трудоустройству Доброхотова способствовал Карл Габсбург-Лотаринген.

Происшествия,Христо Грозев,Роман Доброхотов,Минюст России,ФСБ,
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