ФСБ просит заочного ареста редактора The Insider

Следователи ФСБ просят Лефортовский суд Москвы избрать заочный арест в отношении редактора The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Романа Доброхотова (признан в РФ иностранным агентом) в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы. Об этом сообщает ТАСС.

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Собеседница агентства подчеркнула, что в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Доброхотова.

Ранее Министерство юстиции Российской Федерации внесло Доброхотова в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.