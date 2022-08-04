В Исландии началось извержение вулкана

На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Как сообщает «Интерфакс», жерло находится в 30 километрах к юго-западу от столицы страны Рейкьявика.
Магма вышла на поверхность на полуострове, окрестности которого представляют собой вулканические пустоши и горные луга. Фаградальсфьядль спал почти 6 тыс. лет, пока не проснулся в марте 2021 года — тогда вулканические массы начали выходить на поверхность, однако через некоторое время извержение прекратилось.
В этот раз извержение вулкана должно продлиться дольше — по мнению геологов, оно может занять до нескольких лет. Сейчас к месту уже съехались ученые и туристы, которые снимают природное явление с квадрокоптеров и жарят рядом с ним хот-доги.
Напомним, что для Исландии характерна значительная вулканическая активность из-за нахождения на ней нескольких горно-вулканических систем. В частности, в 2010 году началось извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль, которое привело к проблемам с авиасообщением в Европе.