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1 час назад

Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск

Никита Бородкин

Депутата новосибирского горсовета Хельгу Пирогову объявили в розыск. Как сообщает РИА Новости, соответствующая информация появилась в базе МВД.

Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск
Фото: соцсетисоцсети

Напомним, что 21 июля Пирогову задержали и составили протокол о дискредитации российских военных. Причиной стали комментарии о погибших российских солдатах в социальных сетях — впоследствии публикации она изменила, объяснив, что ее поняли неправильно.

Позднее в отношении Пироговой было возбуждено уголовное дело о фейках про ВС РФ по поручению главы СК Александра Бастрыкина. Внимание председателя следственного ведомства привлекли жалобы коллег Пироговой.

После возбуждения уголовного дела депутат уехала из России в Грузию. При этом Пирогова не собирается слагать полномочия в новосибирском горсовете и хочет продолжить работу дистанционно.

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