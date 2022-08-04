Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск

Депутата новосибирского горсовета Хельгу Пирогову объявили в розыск. Как сообщает РИА Новости, соответствующая информация появилась в базе МВД.
Напомним, что 21 июля Пирогову задержали и составили протокол о дискредитации российских военных. Причиной стали комментарии о погибших российских солдатах в социальных сетях — впоследствии публикации она изменила, объяснив, что ее поняли неправильно.
Позднее в отношении Пироговой было возбуждено уголовное дело о фейках про ВС РФ по поручению главы СК Александра Бастрыкина. Внимание председателя следственного ведомства привлекли жалобы коллег Пироговой.
После возбуждения уголовного дела депутат уехала из России в Грузию. При этом Пирогова не собирается слагать полномочия в новосибирском горсовете и хочет продолжить работу дистанционно.