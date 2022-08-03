Пожар на складе OZON локализован

В пресс-службе МЧС России заявили, что спустя десять часов крупный пожар на подмосковном складе компании Ozon удалось локализовать. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Пожар на складе Ozon в Истре начался днём 3 августа. Сообщается об одном погибшем и 13 пострадавших. Площадь пожара составляет более 50 тысяч квадратных метров. На тушение потратили более 200 тонн воды и задействовали вертолёты Ка-32 и Ми-8. Ещё один вертолёт приведён в состояние готовности.