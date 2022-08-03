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19 минут назад

Местонахождение 25 сотрудников горящего склада Ozon пока не установлено

Елена Прошина

Сотрудники экстренных служб не могут установить местонахождение 25 работников горящего склада Ozon в подмосковной Истре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Местонахождение 25 сотрудников горящего склада Ozon пока не установлено
Фото: АГН "Москва"АГН "Москва"

По словам собеседника издания, на данный момент сотрудники числятся пропавшими без вести. Их разыскивают правоохранители, установить связь по телефону с ними пока не удается. Источник не исключил, что они, возможно, не выходили в этот день на работу. При этом ранее собеседник «Интерфакса» в экстренных службах заявлял, что все пропавшие сотрудники отмечались на складе.

Напомним, что пожар в Ozon в селе Петровское в Истринском районе Подмосковья произошел 3 августа. У здания склада обрушилась кровля, общая площадь возгорания достигла 50 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. В качестве основных версий произошедшего рассматривают поджог, неисправность электрооборудования и проводки и сварочные работы в подсобном помещении.

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