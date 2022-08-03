Местонахождение 25 сотрудников горящего склада Ozon пока не установлено

Сотрудники экстренных служб не могут установить местонахождение 25 работников горящего склада Ozon в подмосковной Истре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, на данный момент сотрудники числятся пропавшими без вести. Их разыскивают правоохранители, установить связь по телефону с ними пока не удается. Источник не исключил, что они, возможно, не выходили в этот день на работу. При этом ранее собеседник «Интерфакса» в экстренных службах заявлял, что все пропавшие сотрудники отмечались на складе.