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32 минуты назад

Депутата Госдумы осудили на 10 лет по делу о крупнейшей в истории России взятке

Lenta.ru

Депутата Госдумы Вадима Белоусова осудили на десять лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в 3,25 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Депутата Госдумы осудили на 10 лет по делу о крупнейшей в истории России взятке
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФПресс-служба Государственной Думы РФ

Также ему назначили штраф в размере 500 миллионов рублей, запретили занимать должности на госслужбе и лишили государственной награды — медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Теща депутата, 80-летняя Маргарита Бутакова, получила условный срок.

Приговор был вынесен заочно, так как Белоусов не явился на заседание суда из-за запланированных рабочих встреч.

По данным следствия, двое предпринимателей, занимающихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев — с 2010-го по 2014 год отчисляли по 10 миллионов рублей ежемесячно депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, занимавшему в тот период должность губернатора Челябинской области. За это коммерсантам предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли.

В Челябинске взятки передавались теще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. В итоге за несколько лет Белоусов получил более трех миллиардов рублей.

Вину в содеянном депутат не признал.

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